От прямых переговоров с украинским лидером российский диктатор отказывается.

Российский президент Путин в общении с мировыми лидерами заявляет, что время для встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским якобы еще не пришло.

Об этом рассказал в эфире национального телемарафона заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

Он предположил, что Кремль все еще надеется, что сумеет одержать какую-нибудь "победу" на фронте, чтобы тем самым усилить позицию на переговорах с Зеленским о прекращении войны.

"Мы прекрасно знаем, что несколько лидеров и государств обращались к президенту Путину с такой просьбой, призывом: сесть за стол переговоров. Но, к сожалению, до сих пор он не готов, более того, некоторым лидерам он говорит, что время еще не наступило", - говорит Жовква.

Встреча Зеленского с Путиным: что известно

Как ранее сообщал УНИАН, 5 апреля президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что готов встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, но не исключил, что встреча может не состояться.

При этом глава украинской переговорной делегации Давид Арахамия заявил, что российская сторона подтвердила, что драфты документов достаточно наработаны, чтобы проводить непосредственную консультацию между Зеленским и Путиным.

Позже главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что переговоры президентов Украины и России могут состояться после столкновения на Донбассе, в котором Киев настроен на победу.

24 апреля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что украинская и российская сторона работают над совместной декларацией. Уже 27 апреля турецкий министр обороны Турции Хулуси Акар понадеялся, что встреча президента Зеленского и Путина состоится в "ближайшие дни". В итоге она не состоялась до сих пор.