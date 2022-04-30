Людмила Денисова отметил, что пытки и убийства пленных - грубое нарушение Женевской конвенции

Украинских военных, которые оказались в плену российских солдат в Мариуполе примерно 19-20 апреля, жестоко пытали. Оккупанты прислали матери одного из украинских бойцов фото ее сына.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

"Одного из мужчин рашисты после бесчеловечных пыток жестоко убили, а фото - подтверждение своих действий, сегодня утром прислали матери "азовца". Мать рассказала, что ее сын попал в окружение россиян и фигурировал на видео российских пропагандистов", - говорится в сообщении.

При этом омбудсмен напомнила, что пытки и убийства пленных - грубое нарушение Женевской конвенции. По ее словам, договоренности с РФ не стоят бумаги, на которой они написаны.

"Оккупанты прибегают к коварным провокациям, не гнушаются прикрываться гражданскими и используют людей, как живой щит. Они заставляют людей сдаться в плен, после чего убивают", - подытожила Денисова.

Как ранее сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты циничнее, чем нацисты - превратили Мариуполь в российский концлагерь посреди руин.

При этом отметил, что российским военным удается "быть даже циничнее, чем нацистам 80 лет назад", потому что тогда захватчики хотя бы не рассказывали, что это мариупольцы и защитники города сами себя обстреливали и убивали.

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