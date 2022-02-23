В Николаевке, что под Волновахой, в результате прямого попадания снаряда в дом ранили мирную жительницу.

В Донецкой области оккупационные войска обстреляли населенные пункты Зеленополье и Николаевка, попали в детсад и жилой дом. Детей прятали в подвале, известно, что одна женщина получила ранения.

Об этом сообщается на Facebook-странице Национальной полиции Украины.

Так В с. Зеленополье Бахмутской общины, что в 5 км от линии разграничения, оккупационные войска обстреляли детсад. Полицейские документируют последствия обстрела и помогают местным жителям. Четверых детей, которые на момент обстрела прятались в подвале вместе с воспитателями, забрали родители.

Кроме того, на улице Юбилейной поврежден дом, во время обстрела внутри находились пожилые супруги.

В Николаевке, что под Волновахой, в результате прямого попадания снаряда в дом ранено мирную жительницу. На месте работают следственно-оперативные группы полиции. Анкетные данные пострадавшей устанавливаются.

Как отмечается, информация о разрушениях и пострадавших уточняется. По фактам начато уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Ранее УНИАН уже сообщал, что жуткий обстрел оккупантами поселка на Донбассе попал на видео.

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