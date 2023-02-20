В результате ударов есть раненые и погибшие среди гражданского населения.

За прошедшие сутки, 19 февраля, российские оккупанты нанесли 10 ракетных, 25 авиационных ударов. Также агрессор совершил 62 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщается в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Известно о погибших и раненых мирных жителях в результате военных преступлений россиян.

"За прошедшие сутки противник нанес 10 ракетных и 25 авиационных ударов (Луганская, Донецкая и Запорожская область). Совершил 62 обстрела из реактивных систем залпового огня. Есть раненые и погибшие среди гражданского населения", - говорится в сообщении.

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Также в Генштабе отметили, что угроза нанесения ударов Российской Федерацией остается высокой по всей территории Украины.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, накануне президент Владимир Зеленский заявил, что Украина выравнивает ситуацию на фронте и готовится к запланированным на ближайшую перспективу действиям.

Как известно, российские оккупанты будут пытаться захватить полностью Донецкую и Луганскую области до конца марта. Резкий рост потерь среди захватчиков согласуется с данными разведки, что РФ бросила все ресурсы, чтобы захватить Донбасс до марта. Впрочем, по оценке аналитиков ISW, война истощила резервы техники и живой силы РФ, необходимые для нового наступления на востоке Украины. Президент Украины также отметил, что российские оккупанты во время своего нового наступления не могут продвинуться далеко, поскольку они уже не так сильны, как раньше.

Зеленский также заявил, что украинские войска будут защищать Бахмут, пока это будет разумно. Вооруженным Силам Украины важно отстоять его, но не "любой ценой". По словам президента, украинские войска оказывают сопротивление и готовят следующую контратаку.

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