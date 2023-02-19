Сейчас "очень непростая" ситуация на Угледарском направлении.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина выравнивает ситуацию на фронте и готовится к намеченным на ближайшую перспективу действиям.

Как сообщил глава государства в вечернем видеообращении, сегодня он провел заседание Ставки верховного главнокомандующего в новом расширенном формате, на котором докладывали главнокомандующий, командующие направлений и командиры непосредственно с передовой.

"Мы выравниваем ситуацию, делаем все, чтобы подготовить наши действия – запланированные на перспективу, на ближайшую перспективу. Главнокомандующий доложил о ситуации в целом на фронте, особый акцент - на мобилизации, конкретной ситуации, том, как и что осуществляется. Заслушал подробные доклады на Ставке по каждой боевой позиции, каждого самого горячего направления", - отметил он.

В частности, о ситуации на Бахмутском направлении доложил командующий ОСГВ "Хортица", генерал-полковник Александр Сырский.

Он рассказал о том, как украинские военные защищают свои позиции, как усиливают именно это направление и сколько забирают сил врага.

О ситуации на Угледарском направлении рассказал командующий оперативно-тактической группировкой "Схид" генерал Юрий Содоль.

"Ситуация очень непростая. Боремся. Ломаем оккупанта и наносим России чрезвычайно ощутимые потери. Еще раз и еще раз повторяю: чем больше Россия потеряет именно там, то скорее сможем завершить эту войну победой Украины", - сказал Зеленский.

Также он заслушал доклады о ситуации на юге страны, а также на северном направлении, в частности в Киеве.

По словам президента, ситуация там полностью под контролем, как и по всей северной границе.

"Доклад министра внутренних дел – по формированию новых бригад "Гвардии наступления". Есть очень хорошие результаты. Это очень полезный опыт того, как можно и надо мотивировать людей", - отметил он.

Глава государства подчеркнул, что такой формат работы как на Ставке, так и в информировании относительно управления обороной он будет поддерживать, ведь хочет, чтобы украинцы "знали и понимали, что и как мы готовим, что и как мы контролируем".

"Конечно, военные вопросы, детали действий разведки – это то, в чем всего не расскажешь. Но хочу, чтобы именно сейчас у наших людей была предсказуемость. И ощущение – ощущение, что Украина движется к своим целям", - подчеркнул Зеленский.

Ситуация на Донбассе

Российские оккупанты будут пытаться захватить полностью Донецкую и Луганскую области до конца марта. Резкий рост потерь среди захватчиков согласуется с данными разведки, что РФ бросила все ресурсы, чтобы захватить Донбасс до марта.

По оценке аналитиков ISW, война истощила резервы техники и живой силы страны-оккупанта, необходимые для нового наступления на востоке Украины. Неспособность противника восстановить утраченные бронемашины в краткосрочной перспективе еще больше его ограничивает возможности к маневренным боевым действиям.

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