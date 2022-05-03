Воины подчеркнули, что в таком деле николаевские десантники всегда первые.

Украинские военные продолжают успешно ликвидировать российских оккупантов вместе с бронетехникой. ВСУ буквально "зажаривают" рашистов, которые пришли на нашу землю.

Что в таком случае остается от захватчиков, продемонстрировали воины 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Николаева. Кадры распространили на ее официальной странице в Facebook.

На видео зафиксировано, как на одном из направлений подразделением 79-й ОДШБр было уничтожено две единицы бронетехники военных путинской армии вместе с личным составом.

Вокруг разбросаны обломки вражеских военных машин, которые стреляли по украинским населенным пунктам. Традиционно, от точного удара у одной из них отвалилась башня. Бронетехника, догорая край дороги, дымилась.

Воины подчеркнули, что в таком деле николаевские десантники всегда первые.

"Продолжаем выполнять боевые задачи по уничтожению врагов нашей Родины! Вместе к победе! ДШВ – всегда первые! Слава Украине!"- говорится в подписи к видео.

Ранее УНИАН также показал, как бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады уничтожили два вражеских танка и боевую машину пехоты оккупантов.

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