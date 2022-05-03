Российские оккупационные силы пытались замаскировать бронетехнику в лесной местности.

Вооруженные Силы Украины продемонстрировали свою работу по бронетехнике военных России.

Об этом сообщила 30-я отдельная механизированная бригада, обнародовав видео ликвидации оккупантов.

Российские оккупационные силы пытались замаскировать бронетехнику в лесной местности.

"Непутевые рашисти живут по такому принципу: хочешь, чтобы никто не нашел – поставь на видном месте. Вот и поставили танк и БМП таким образом, чтобы стало удобно до них добраться танкистам и артиллеристам бригад", – рассказывают военные.

Действия российских военных фиксировались с помощью беспилотного летательного аппарата, который также корректировал огонь украинской артиллерии.

Напомним, бригада имени князя Константина Острожского по организационно-штатной структуре входит в состав ОК "Север". С 2018 года бригада носит имя князя Константина Острожского — полководца Великого княжества Литовского и Русского средних веков.

Ранее УНИАН писал, как украинские десантники "зажарили" российскую технику вместе с оккупантами.

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