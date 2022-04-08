В частности, хотят переименовать станцию "Дружбы народов".

Начальник коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский предложил заменить названия сразу пяти станций метро на более логичные варианты, после того как РФ развязала полномасштабную войну против Украины.

С такой инициативой у себя в Facebook он обратился к мэру столицы Виталию Кличко.

По его словам, украинцы прячутся на станции "Дружбы народов", пока эта так называемая "дружба народов" убивает их земляков, соседей родственников и уничтожает нашу страну.

"Площадь Льва Толстого", "Берестейская", "Минская", "Героев Днепра" – туда же!", – подчеркнул он.

А пока тех, кто уехал из столицы, просят воздерживаться от возвращения еще по крайней мере неделю. Также не рекомендуется возвращаться в свои дома жителям освобожденных от оккупантов пригородов Киева.

Накануне журналисты CNN со ссылкой на американских и западных официальных лиц написали, что Путин не обязательно отказался от попыток захватить Киев, даже несмотря на то, что в последние дни Россия переключила свое внимание на южную и восточную Украину.

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