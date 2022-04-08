Начальник коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский предложил заменить названия сразу пяти станций метро на более логичные варианты, после того как РФ развязала полномасштабную войну против Украины.
С такой инициативой у себя в Facebook он обратился к мэру столицы Виталию Кличко.
По его словам, украинцы прячутся на станции "Дружбы народов", пока эта так называемая "дружба народов" убивает их земляков, соседей родственников и уничтожает нашу страну.
"Площадь Льва Толстого", "Берестейская", "Минская", "Героев Днепра" – туда же!", – подчеркнул он.
А пока тех, кто уехал из столицы, просят воздерживаться от возвращения еще по крайней мере неделю. Также не рекомендуется возвращаться в свои дома жителям освобожденных от оккупантов пригородов Киева.
Накануне журналисты CNN со ссылкой на американских и западных официальных лиц написали, что Путин не обязательно отказался от попыток захватить Киев, даже несмотря на то, что в последние дни Россия переключила свое внимание на южную и восточную Украину.