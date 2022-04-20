На Львовщине в рамках дерусификации начали избавляться от советских мемориалов. В городе Дрогобыч демонтируют "вечный огонь".
Об этом на своей странице в Facebook рассказал депутат Дрогобычского городского совета Михаил Задорожный.
"Исторический день с опозданием в 30 лет. 20 апреля 2022 коммунальные службы приступили к выполнению решения сессии Дрогобычского городского совета о проведении полной дерусификации в Дрогобычской общине. Сейчас происходит демонтаж Мемориала Славы на перекрестке улиц Самборской и И. Франко (так называемый "вечный огонь")", - написал он.
Кроме этого депутат рассказал, что 21 апреля на сессии горсовета будет рассматриваться вопрос о переименовании улиц, названия которых связаны с "русским миром". Задорожний отметил, что Дрогобычская община наконец окончательно избавляется от символов коммунистического прошлого.
Ранее УНИАН уже сообщал, что мэр Днепра анонсировал масштабную дерусификацию города.