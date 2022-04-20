Кроме этого в Дрогобычской общине планируют переименовать улицы, названия которых связаны с "русским миром".

На Львовщине в рамках дерусификации начали избавляться от советских мемориалов. В городе Дрогобыч демонтируют "вечный огонь".

Об этом на своей странице в Facebook рассказал депутат Дрогобычского городского совета Михаил Задорожный.

"Исторический день с опозданием в 30 лет. 20 апреля 2022 коммунальные службы приступили к выполнению решения сессии Дрогобычского городского совета о проведении полной дерусификации в Дрогобычской общине. Сейчас происходит демонтаж Мемориала Славы на перекрестке улиц Самборской и И. Франко (так называемый "вечный огонь")", - написал он.

Кроме этого депутат рассказал, что 21 апреля на сессии горсовета будет рассматриваться вопрос о переименовании улиц, названия которых связаны с "русским миром". Задорожний отметил, что Дрогобычская община наконец окончательно избавляется от символов коммунистического прошлого.

Ранее УНИАН уже сообщал, что мэр Днепра анонсировал масштабную дерусификацию города.

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