Также правоохранительные органы взялись за расследование незаконного призыва на оккупированных территориях.

Правоохранители открыли уголовное производство по фактам принудительного призыва в ряды террористических организаций жителей оккупированных территорий и принудительного вывоза гражданских в Россию.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

По ее словам, оккупационные администрации на временно неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей в течение последних дней осуществляют незаконное перемещение населения в РФ, а мужчин, наоборот, не выпускают, принуждая к вступлению в ряды так называемых "вооруженных сил ЛНР и ДНР".

По этим фактам Луганская и Донецкая областные прокуратуры уже зарегистрировали уголовные производства о нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

"Под видом так называемой "эвакуации", для которой нет никаких оснований, осуществляется фактически депортация украинских граждан, которые являются гражданскими лицами, на территорию Российской Федерации. Среди них незащищенные категории наших граждан: дети-сироты, учащиеся интернатов, пациенты психоневрологических лечебных учреждений", - отметила генпрокурор.

Эти действия, по ее словам, приводят к нарушению положений ст. 49 Женевской конвенции (IV) о защите жертв войны от 1949 года и ст. 85 (4)(а) Дополнительного протокола 1 к Женевским конвенциям, и являются военными преступлениями.

"В то же время главари "ЛНР" и "ДНР" заставляют жителей становиться на воинский учет, принимать присягу на верность оккупационной администрации, присваивая им "воинские звания". Жильцам присылают "повестки", угрожая уголовной ответственностью за уклонение от вступления в их ряды. Также происходят незаконные задержания посреди улиц и принудительная доставка в "призывные пункты", - отмечает Венедиктова.

Генпрокурор заявляет, что такие действия оккупационных администраций являются незаконными.

"Это серьезное нарушение норм международного гуманитарного права, предусмотренных, в частности, статьями 51, 147 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны и признаются военными преступлениями", - подчеркнула она.

Также Венедиктова напоминает, что такие действия совершаются оккупационными администрациями не впервые: органами прокуратуры осуществляются процессуальное руководство в уголовных процессах по аналогичным фактам. 4 февраля 2022 года, в частности, уже было сообщено о подозрении "начальнику отдела военного комиссариата ЛНР по Октябрьскому и Ленинскому районам" по ч. 1 ст. 438, ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260 УК Украины.

"Вместе с тем на фоне последних событий оккупационные администрации активизировали незаконную деятельность по принуждению к вступлению в так называемые вооруженные силы ЛНР и ДНР. Лица, не желающие вступать в незаконные вооруженные формирования, являются жертвами международного преступления и нуждаются в соответствующей защите от уголовного преступления. Статья 51 Женевской конвенции IV предусматривает, что лица, которые находятся под защитой, не могут быть принуждены выполнять любую работу, которая предусматривала бы их участие в военных операциях. В связи с этим органы прокуратуры вносят соответствующие сведения в ЕРДР по ст. 438 УК Украины и призывают граждан, в отношении которых совершаются такие военные преступления, информировать украинские органы прокуратуры и правопорядка для соответствующего реагирования", - подытожила генпрокурор.

"Эвакуация" в Россию: что известно

Как сообщал УНИАН, 18 февраля главари "ЛДНР" под предлогом якобы обострения ситуации безопасности со стороны Вооруженных сил Украины объявили об эвакуации местного населения - в первую очередь женщин и детей, в Россию. Для этого организовали их вывоз автобусами.

20 февраля министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что эвакуированные в РФ жители ОРДЛО возвращаются домой.

19 февраля главари "ЛНР" и "ДРН" подписали "указы" о всеобщей мобилизации населения. В "ЛДНР" установили запрет на выезд за пределы "республик" для мужчин в возрасте от 18 до 55 лет.

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