Министр назвал вывоз людей фарсом.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что жители ОРДЛО, которых вывезли на территорию Российской Федерации, самостоятельно возвращаются домой.

Об этом он рассказал в прямой трансляции ТСН.

По его словам, якобы массовая эвакуация людей с временно оккупированных территорий - это фарс и постановка. Он сообщил, что боевики показательно вывезли несколько тысяч человек.

"Сейчас наша разведка имеет точную информацию, что люди возвращаются самостоятельно домой. Их там никто не кормит, не расселяет. Это чисто постановка для "Мосфильма" или кто у них там занимается киношками", - сказал Резников.

"Эвакуация" жителей ОРДЛО в Россию

Как сообщал УНИАН, 18 февраля, глава подконтрольной России группировки "ДНР" Денис Пушилин заявил о начале массовой эвакуации жителей отдельных районов Донбасса в Ростовскую область, так как "в ходе обстрелов населенных пунктов жизнь и здоровье мирных жителей может подвергаться угрозе".

Позже аналогичное заявление сделал главарь " ЛНР " Леонид Пасечник.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не готовит никаких наступательных операций на Донбассе.

После заявлений боевиков в оккупированных городах Донбасса началась паника - люди массово снимали деньги с карточек и заправляли свои машины.

Позже стало известно, что не всем жителям "ЛДНР" хватило мест в развернутых лагерях. Люди почти двое суток находятся без еды и сна в холодных автобусах.