Медиа РФ распространяют информацию об "усталости" жителей Европы от украинцев, неудобства, которые они оказывают гражданам европейских стран и россиянам, проживающим в Европе.

Российские пропагандисты создают фейки, пытаясь дискредитировать украинских искателей защиты в Европейском Союзе.

Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"Медиа РФ распространяют информацию об "усталости" жителей Европы от украинцев, неудобства, которые они оказывают гражданам европейских стран и россиянам, проживающим в Европе, а также рассказывают, что поддержка граждан Украины в Европе с каждым днем становится менее активной. Дегуманизация, создание негативного образа украинцев за рубежом – это очередная манипуляция РФ в попытках нивелировать поддержку Украины со стороны цивилизованного мира, вселить атмосферу ненависти и враждебности к ним в русскоязычной среде ЕС и подстрекнуть к дискриминации", - заявила омбудсмен.

Денисова отметила, что российская пропаганда действует преимущественно на "внутреннего потребителя", о чем свидетельствует поддержка Украины и украинцев как на государственном уровне стран ЕС, так и на уровне рядовых европейцев, которые демонстрируют солидарность с украинским народом.

Напомним, в России выдумали как оправдать военные неудачи в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: