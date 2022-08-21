Надо быть готовыми, но не поддаваться панике.

В Оперативном командовании "Пивдень" рассказали, каких "сюрпризов" ожидать от оккупантов на День Независимости Украины 24 августа.

Об этом говорилось в заявлении начальницы объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк в эфире информационного телемарафона.

"Во-первых, мы наблюдаем, что они существенно увеличили количество ракетоносителей в Черном море. В частности, с "Калибрами" их пока пять. В том числе и подводные. И использование "Калибров" этой ночью - это тоже может быть определенным знаком для того, чтобы понять, что они начеку. Они готовы их применять, даже несмотря на их высокую стоимость и не очень большое количество, которое там осталось", - сказала Гуменюк.

Кроме того, она отметила, что оккупанты будут подтягивать силы на Николаевском и Херсонском направлениях.

"Поскольку крепость несокрушимости Николаев, которая не дает продвинуться на юге, им очень долго не дает покоя, наверное, будут бить и там. Мы уже видим о назначении комендантского часа, продленного в Харькове и других городах, которые под плотным огнем. Поэтому надо быть готовыми к тому, что они могут это применить, но не поддаваться панике, не делать ни одного лишнего ажиотажа. Быть крепкими внутри и умными снаружи для того, чтобы сохранить себя и Украину", - сказала Гуменюк.

Напомним, несколько ранее президент Владимир Зеленский перед Днем Независимости предупредил украинцев о новой опасности.

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