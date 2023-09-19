За эту зону теперь "отвечает" недавно созданный 40-ый армейский корпус армии РФ.

Вокруг островов по нижнему течению Днепра в Херсонской области развернулся новый "театр" боевых действий - за контроль над этими территориями продолжаются ожесточенные бои в течение первой половины сентября 2023 года.

Об этом сообщает британская разведка в новом отчете о войне в Украине. Отмечается, что обе армии пытаются получить преимущество над островами, совершая рейды.

"Обе стороны совершили рейды с группами на небольших лодках против островов и противоположных берегов рек", - говорится в сообщении.

Минобороны Британии фиксирует, что эта зона фронта теперь находится в ответственности недавно созданного 40-го армейского корпуса армии РФ. Это дает основания полагать, что Россия активизировала операции в этом районе, говорится в отчете.

Несмотря на то, что количество развернутых сил по сравнению с другими зонами боевых действий незначительно с обеих сторон - Украина и РФ считают этот район стратегически важным.

"Это также дает возможность отвести подразделения противника от напряженных боев в Запорожской и Донецкой областях", - считают британские разведчики.

На Херсонщине армия РФ потеряла десятки солдат

Напомним, Силы обороны юга Украины регулярно отчитываются о том, что у оккупантов все не так "сладко" в битвах за территории Херсонской области. На днях стало известно, что на этом направлении армия Украины за сутки ликвидировала 38 оккупантов, а также немало техники РФ. В частности, уничтожены пять вражеских пушек, лодка, пункт управления БПЛА. Пока оккупанты не в состоянии сформировать на Херсонском направлении наступательные группировки, сообщали Силы обороны.

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