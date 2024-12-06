По словам аналитика, оккупанты лезут туда "как в последний раз".

В районе населенного пункта Успеновка, на Кураховском направлении, Силам обороны Украины грозит окружение. Об этом заявил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук в эфире Espreso.

"Самое горячее - Кураховское направление, и к северу от Курахово, севернее Кураховского водохранилища и непосредственно - к югу от Кураховского водохранилища ситуация очень критическая. Враг, действительно, прет. Но хуже всего - это еще южнее, район Успеновки, где может быть очень плохая ситуация с окружением группировки наших войск. Им придется отходить", - сказал он.

По мнению Лакийчука, скорее всего, из Курахово наши воины будут отступать и россияне это чувствуют. Он проанализировал динамику боев на Кураховском и Покровском направлениям за последнюю неделю и пришел к выводу, что на Кураховском - 5-7 дней назад был пик, а сейчас интенсивность боев фактически сравнялась.

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"Это говорит о том, что россияне пытаются перенести главный импульс на Покровское направление, очевидно, считая, что с Курахово они справятся теми силами, которые там сосредоточены. К слову, это коррелируется с перемещением оперативных резервов на север. Лезут они (оккупанты - УНИАН), к сожалению, как в последний раз", - констатирует эксперт.

Он привел в качестве сравнения, что год назад в самый разгар боев за Бахмут в "мясных штурмах" враг терял 500-600 солдат в сутки, в начале этого года в боях за Авдеевку - 700-800, а сейчас речь идет о среднем показателе в полторы тысячи, а то и 2 тысячи человек в последние дни, когда идут самые ожесточенные бои. По словам Лакийчука, это свидетельствует о том, что растет "вилка" между мобилизационными планами и реальными потребностями солдат РФ.

"Как ее Путин будет закрывать в следующие месяцы - северными корейцами, частичной мобилизацией - сложно сказать. Может он действительно рассчитывает на перемирие... Законодательно у Путина все подготовлено для того, чтобы объявить всеобщую мобилизацию. Если так произойдет, это будет очень трудно и нам, и, с другой стороны, не знаю как у них будет развиваться ситуация в государстве", - говорит аналитик.

По его данным, некоторые западные эксперты подсчитали средний срок жизни российского солдата на фронте - от 3 до 4 недель. Он пояснил, что против Украины в составе армии РФ воюют, как мобилизованные из временно оккупированного Крыма, которых сразу бросают на фронт неподготовленными, так и те, кто успел пройти курс молодого бойца или даже боевое слаживание подразделений.

"Надо учитывать - кто-то живет день, а кто-то - год. Тот кто держится долго - уже опытный воин - опасная фигура на поле боя", - добавил эксперт.

Ситуация в Курахово

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты продолжают продвигаться в Курахово Донецкой области, занимая важные стратегические позиции. Об этом сообщил мэр Геническа, командир взвода 24ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов "Осман". По его словам, оккупационной армии удалось взять под контроль большинство доминирующих позиций. Он считает, что полная оккупация Курахово - вопрос времени.

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