Компания Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft завершает восстановление техники.

Дания рассчитывает, что сможет "очень скоро" отправить в Украину обещанные танки Leopard 1. Компания Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) завершает процесс восстановления техники.

Об этом рассказал исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэлс Лунд Поульсен. Он посетил FFG вместе с членами комитета по обороне и Совета по внешней политике, о чем сказано на сайте Минобороны Дании. Чиновники осмотрели танки Leopard 1А5, которые находятся на восстановлении.

"Я очень рад возможности пригласить парламентских политиков на FFG, чтобы они также могли увидеть, как далеко мы продвинулись в процессе восстановления танков Leopard 1. И мы надеемся, что сможем отправить их в Украину очень скоро", — заявил Поульсен.

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Изначально Дания планирует отправить около 80 танков для двух батальонов. Перед этим украинские военные пройдут обучение по использованию техники. Leopard 1А5 восстанавливают для Украины в рамках совместного проекта Дании и Нидерландов. Государства также обеспечат ВСУ боеприпасами к этим танкам и запасными запчастями.

Помощь Украине от Дании: последняя информация

Скандинавское государство обещало отправить САУ Caesar для ВСУ. Поставки должны начаться в мае, а сейчас артиллерийские системы находятся на тренировочных полигонах.

"Дания также знает о запросе Украины относительно предоставления истребителей F-16. Считаю, что первым шагом должна стать тренировка ваших пилотов. Надеюсь, у нас будет подобная дискуссия, но я должен подчеркнуть, что решение о передаче самолетов должно быть утверждено совместно с другими странами-союзниками", — ранее заявил Поульсен о поставках самолетов.

В начале апреля Дания одобрила отправку дополнительных 8 тысяч боеприпасов к САУ Caesar для ВСУ.

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