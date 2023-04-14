Страна обещает и дальше помогать Украине в этой войне.

Канада доставила в Польшу все восемь немецких танков Leopard 2, которые пообещала передать Украине.

Об этом сообщила Министр национальной обороны Канады Анита Ананд в микроблоге Twitter, опубликовав соответствующую фотографию. Она пообещала, что Канада продолжит поддерживать Украину в войне с Российской Федерацией.

"Официально: все восемь боевых танков Leopard 2, обещанные Канадой для Украины, прибыли в Польшу. Мы продолжим #StandWithUkraine и обеспечим украинцев инструментами, которые им нужны, чтобы сражаться и побеждать в этой войне", - написала Ананд.

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Помощь Украине от Канады

Как известно, в 2022 году Канада выделила Украине более 5 миллиардов долларов прямой финансовой, военной, гуманитарной и иммиграционной помощи.

Инструкторы из Канады присутствуют в Польше на учениях украинских военнослужащих. Кроме того, страна намерена обучать украинцев тактической медицине.

В январе они присоединились к танковой коалиции и пообещали украинской армии четыре танка Leopard. Позже стало известно, что они передадут в два раза больше. В начале февраля стало известно, что первый танк уже в Польше.

Также Канада пообещала передать Украине 200 бронеавтомобилей Senator и бронированно ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer.

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