Пока Киев не видит признаков неизбежного наступления России.

Секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя риски вторжения России в Украину, заявил, что пока нет никаких признаков того, что наступление РФ является неизбежным.

Об этом он рассказал в интервью Reuters.

По подсчетам Украины, сейчас у границы присутствуют 92 тысячи военнослужащих РФ. При этом, подчеркнул Данилов, Киев по-прежнему обеспокоен действиями Кремля.

Секретарь СНБО подтвердил, что со времени разговора Байдена и Путина, 7 декабря, ситуация не изменилась.

"Было некоторое увеличение (численности войск), но не настолько критическое, чтобы мы могли сказать: вот оно, это (вторжение) произойдет сейчас", – ответил Данилов.

России понадобится не менее 500-600 тысяч солдат, "чтобы держать ситуацию под контролем в случае наступления", - пояснил он.

Читайте такжеРоссийский суд впервые признал наличие войск РФ на оккупированном ДонбассеПо словам Данилова, Кремль может увеличить количество военных "очень быстро и в любой момент", но на это уйдет более 24 часов.

Возможна новая эскалация на границе: что известно

Издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Кроме того, в соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России. По данным издания, в США и Европе на это обратили внимание после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

В Министерстве обороны Украины тогда опровергли распространенную изданием The Washington Post информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы. Обнародованные в СМИ данные о перемещении войск РФ в Минобороны называли "элементом специальных информационно-психологических действий, которые по сути являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".

Позже издание Politico обнародовало свежие спутниковые фотографии, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной.

Впоследствии руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года.

Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия разместила у границ Украины 115 тысяч военных.

По сообщению Financial Times западная разведка предполагает "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России уже этой зимой.

Москва отрицает обвинения в подготовке нападения на Украину и наоборот указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября выразил мнение, что эскалация со стороны России на границе со стороны поддерживаемых ею боевиков на Донбассе может произойти в любой день.

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Автор: Яна Ставская