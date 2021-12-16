Сенаторы призвали увеличить военную помощь ВСУ до 450 миллионов долларов в 2022 году.

В Сенат США поступило предложение, предусматривающее значительное увеличение военной помощи ВСУ и жесткие санкции против России в случае ее нового нападения на Украину.

Об этом говорится на сайте сенатского комитета по международным отношениям.

Законопроект включает, в частности, увеличение военной помощи ВСУ до 450 миллионов долларов в 2022 году, в том числе финансирование вооружение, обучение и поддержку проведения военной реформы.

Кроме того, предлагается ужесточить санкции против "Северного потока-2" и признать Россию спонсором терроризма в случае нападения на Украину.

Читайте такжеСтолтенберг: Украина получает помощь в области обороны не только через агентство НАТОАвтором инициативы выступил республиканец Джим Риш из Род-Айдахо. К нему присоединились еще до десятка коллег, призвав оказать критически важную поддержку Украине.

"Мы не можем сидеть, сложа руки, и ждать, чтобы отреагировать на агрессию России. Конгресс должен и в дальнейшем решительно поддерживать украинский народ и его право на суверенитет и самооборону", – высказался Риш.

В Сенате переживают, что во время непосредственного вторжения РФ для отправки помощи может быть слишком поздно.

Другой республиканец – Пэт Туми – подчеркнул, что "простая угроза санкций не остановит Путина от вторжения в Украину". Администрация Байдена, отметил он, должна немедленно предоставить Украине дополнительное оружие для защиты и срочно наложить санкции на "Северный поток-2".

Он добавил, что законопроект ужесточает санкционный давление на Россию, а также "гарантирует, что в храбрых украинских Вооруженных сил появятся ресурсы, необходимые для борьбы за свободу и будущее своей страны".

Сенатор Том Коттон, в свою очередь, заметил, что угрозу полномасштабной войны в Европе надо сдержать еще до ее начала.

Как писал УНИАН, ряд демократов и республиканцев после визита Киева заявили, что ситуация вызывает "значительное беспокойство", и призвали Белый дом ускорить поставку оружия украинским Вооруженным Силам.

Этому предшествовала информация, обнародованная в западной прессе, об отложении администрацией Байдена отправки дополнительного вооружения украинской армии, чтобы сконцентрироваться на дипломатических путях уменьшения напряженности на российско-украинском пограничье.

По данным иностранных и украинском разведок, констатировавших тревожные перемещения войск РФ вдоль границы Украины, Россия может вторгнуться на подконтрольную Украине территорию уже зимой 2022 года.

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Автор: Яна Ставская