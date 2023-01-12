По данным аналитиков, ежесуточная интенсивность артиллерийского огня оккупантов уменьшилась на 75%, что является минимальным показателем с 24 февраля 2022 года.

Оборонно-промышленная база России не может преодолеть дефицит боеприпасов и будет препятствовать способности оккупационных войск поддерживать наступательные операции на востоке Украины в 2023 году.

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что, согласно заявлениям украинских и американских должностных лиц, ежесуточная интенсивность артиллерийского огня оккупантов уже уменьшилась на 75%. Это является минимальным показателем с 24 февраля 2022 года.

По мнению специалистов, российские войска, вероятно, уменьшили обстрелы из-за сокращения поставок или же пересматривают свою тактику. В ISW заявили, что россияне исчерпали свои запасы 122-мм и 152-мм калибра и другие резервы летом 2022 года. Они полагали, что чрезмерные артиллерийские атаки приведут к более быстрым результатам.

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"РФ теперь должна перебрасывать дополнительные снаряды из тыловых районов и закупать дополнительные боеприпасы у иностранных государств, чтобы противодействовать такой нехватке, что приведет к снижению темпа стрельбы. В России все чаще признают, что фундаментальные проблемы, такие как дефицит боеприпасов и неспособность обеспечения войск, серьезно препятствуют проведению наступательных операций", - поясняют аналитики.

"Снарядный голод" оккупантов

Еще 29 декабря 2022 года военный эксперт Петр Черник заявил, что в России начался "снарядный голод". Он подсчитал, что классический артиллерийской летний огневой вал - это 60-80 тысяч снарядов в день. В настоящее время оккупанты ежедневно используют как минимум втрое меньше боеприпасов - по 18-20 тыс.

По оценке ГУР Украины, до марта 2023 года проблема с наличием в российской армии боеприпасов, в частности артиллерийских, станет очень явной.

В начале года в ISW сообщали, что российские войска истощают запасы артиллерийских боеприпасов. Вследствие этого оккупантам трудно поддерживать текущий темп операций на отдельных участках линии фронта в Украине.

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