Путин меняет подход России к войне.

В следующие шесть месяцев Кремль, вероятно, попытается вернуть инициативу на поле боя и прекратить серию успехов Украины, считают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Как говорится в ежедневном отчете ISW, Россия не смогла достичь большинства своих основных операционных целей в Украине за последние одиннадцать месяцев, но несмотря на это не отказалась от стремлений захватить как можно больше территории Украины.

"Российским войскам не удалось захватить Киев, а также Донецкую и Луганскую области, удержать завоевания в Харьковской области или стратегическое город Херсон. Российская воздушно-ракетная кампания, осущественная в конце 2022 года под руководством генерала армии Сергея Суровикина и нацеленная на критически важную инфраструктуру Украины, также не повлекла значительных оперативных последствий или деморализации украинского общества, к чему, вероятно, стремился Кремль. Путин и высокопоставленные чиновники Кремля продолжают повторять, что Россия не отказалась от своих максималистских целей, несмотря на поражения России на поле боя. Хотя Путин не изменил своих целей в войне, появляются доказательства того, что он меняет фундаментальные аспекты подхода России к войне, применяя несколько новых направлений усилий", – отмечают аналитики.

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В ISW акцентируют, что последние решения РФ говорят о ее намерениях совершить решительные действия в следующие шесть месяцев. В частности, Кремль активизирует усилия по созданию как краткосрочных, так и долгосрочных сил для ведения войны против Украины.

"Путин и Министерство обороны России объявили о планах резко расширить обычную российскую армию путем формирования новых дивизий, возобновления военных округов на западе России, которые действовали до 2010 года, и увеличения призывного возраста — все это указывает на намерения России ... реформировать российскую армию для ведения широкомасштабных обычных боевых действий. ... Российские военные сохраняют мобилизованный персонал для будущего использования – это отклонение от первоначального подхода Кремля, направленного на скорую отправку на фронт неподготовленных осенью 2022 года", – говорится в отчете.

Помимо этого, Россия пытается восстановить свою оборонно-промышленную базу. Путин публично признал проблемы с поставками, идет дискуссия о том, что российские власти могут национализировать оборонные предприятия для поддержки своих военных усилий.

Также есть свидетельства того, что Путин повторно централизует контроль над военными действиями в Украине. Между тем в информационном пространстве усиливают поддержку войны. В частности, восстанавливаются нарративы о том, что существование независимой Украины угрожает российскому суверенитету и культуре, поэтому Россия прибегает к "самообороне".

Новое наступление РФ-прогнозы украинских военных

В декабре главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что РФ готовит около 200 тысяч новых солдат, чтобы бросить их на войну против Украины, и анонсировал еще одну попытку врага захватить Киев. Министр обороны Украины Алексей Резников также информировал, что Россия в феврале прибегает к эскалации войны.

В то же время в Главном управлении разведки считают, что Российская Федерация может начать новое наступление в Запорожской области и увеличение интенсивности боевых действий между весной и летом.

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