Такая информация не соответствует действительности, подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отреагировал на информацию, что украинским бойцам якобы запрещают отстреливаться в ответ на огневые провокации российско-оккупационных войск на Донбассе.

Об этом говорилось в эфире ток-шоу "Свобода Савика Шустера".

В студии программы журналист Юрий Бутусов отметил увеличение нарушений "тишины" со стороны боевиков на Донбассе, припомнив недавние обстрелы Авдеевки.

Он, среди прочего, отметил, что Вооруженным Силам в таких случаях не позволяют отвечать на атаку россиян.

Читайте такжеРоссия сорвала работу гуманитарной подгруппы в ТКГ"На фронте такая ситуация, когда украинское руководство не пытается допустить с нашей стороны столь же активных действий, которые сейчас наносят россияне. И без сомнения, что эти провокации, война, которую Россия усиливает на Донбассе, это тоже стратегия давления. Они добиваются, чтобы Украина прекратила сопротивление на Донбассе и вышла на прямые переговоры на российских условиях. Сейчас самое серьезное давление за два года президентства со стороны России", – сказал журналист.

На что Данилов ответил, что это все "не соответствует действительности".

"Это не соответствует действительности. На сегодня никаких команд не надо, командир лично принимает решение. И ответный огонь открывается при каждом нападении на наши Вооруженные Силы", – отреагировал секретарь СНБО.

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Автор: Яна Ставская