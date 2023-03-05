В принятой ранее стратегии приоритетным был политико-дипломатический путь освобождения временно оккупированного Крыма.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что единственным путем освобождения временно оккупированного Крыма является военный. В то же время принятая в 2021 году стратегия деоккупации полуострова уже неактуальна, поэтому ее будут менять.

В интервью каналу ZAXID.NET Данилов подчеркнул, что в предыдущей стратегии было несколько пунктов, в том числе военный. Но в приоритете рассматривался политико-дипломатический путь освобождения временно оккупированного Крыма.

"Нам нужно принять соответствующие документы, и за них должен проголосовать Совет национальной безопасности и обороны Украины. В данный период времени другого пути как военного по решению освобождения Крыма я не вижу", – подчеркнул Данилов.

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По его словам, окончательное решение будут принимать члены СНБО. Кроме того, изменения нужно будет установить указом президента.

"Мы отрабатываем все документы относительно происходящих в секторе безопасности и обороны Украины процессов. Это один из них", – рассказал он.

В то же время Данилов подчеркнул, что подобных документов очень много.

"Когда говорят, что мы не готовились, просто кое-кто забыл, что надо читать документы. Там все написано. Надо внимательно читать и главное - выполнять. Если бы все решения были безупречны и их выполнили на 100%, у нас была бы совсем другая ситуация", – резюмировал секретарь СНБО.

Что происходит в Крыму

В Генштабе ВСУ отмечают, что в оккупированном Крыму создают так называемые "добровольческие дружины". Это связано с тем, что враг боится активизации проукраинского движения на территории полуострова. Эти "дружины" будут заниматься в том числе обнаружением диверсантов и корректировщиков.

Кроме того, житель Симферополя по имени Илья рассказал, что в Крыму охотятся за людьми, которые ждут Вооруженные силы Украины на полуострове. Кроме того, после начала вторжения усилилось навязывание идей "русского мира". Особенно активно оккупанты работают со школьниками.

Ранее в Генштабе сообщали, что оккупанты бегут с территории Крыма. Военные вывозят оттуда свои семьи.

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