РФ пытается изменить демографию полуострова и заселяет туда российских военных.

Илья - житель Симферополя, он воочию видел, как город захватывали россияне. По его словам, там сразу появились бигборды с портретами президента РФ Владимира Путина, его цитатами.

Как говорится в сюжете "Сніданку з 1+1", позже тем, кто не поддержал оккупационные власти, пришлось уехать ради собственной безопасности. Те, кто остался, находятся под постоянным давлением.

"Появилась определенная тревога у людей, но не из-за вероятных боевых действий, а из-за недоверия друг к другу. После начала войны людей, которые ждут ВСУ, называют "ждунами", и на них сейчас происходит охота", — говорит Илья.

После начала полномасштабной войны россияне с особым упорством взялись за навязывание "русского мира". Особое внимание уделяют школьникам. Активизировались ныне и детские военно-патриотические организации.

По словам жителя Симферополя, в оккупированном Крыму наблюдается определенное бойкотирование российской пропаганды, однако оно не столь массовое, как хотелось бы. Россия пытается изменить демографию полуострова, заселяя его российскими военными с их семьями.

Как рассказывает Илья, наиболее непростая ситуация с теми в Крыму, кто достиг 16-летнего возраста во время оккупации, им принудительно вручали паспорта РФ, другого выбора не было.

Молодые люди, получившие российский паспорт в оккупации, сейчас вынуждены доказывать свою украинскую национальность и месяцами ждать временные документы для въезда в Украину.

Оккупация Крыма Россией

Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России.

Так, в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.

Ранее американский генерал Бен Годжес заявлял, что в случае, если украинская армия получит от стран-партнеров необходимое оружие, Крым можно будет освободить от оккупантов до конца лета.

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