В пакет помощи могут войти новые противотанковые ракеты Javelin, а также минометы.

Белый дом рассматривает возможность предоставления военных советников и нового оборудования, в частности вооружения, Украине в связи с возможным вторжением российских войск.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на ряд информированных источников.

Обсуждение сокрушительных санкций против России активно продолжается, поскольку украинская власть уже публично начала предупреждать о вероятном наступлении РФ этой зимой, пишет издание.

По словам источников, в пакет помощи могут войти новые противотанковые ракеты Javelin, а также минометы.

Читайте такжеРезников рассказал о готовности сил территориальной обороныВ администрации Байдена также рассматривают отправку систем противовоздушной обороны, в частности ракет Stinger. Пентагон настаивает на отправке некоторого оборудования, которое должно было поступить Афганистану, например, самолетов Ми-17 (российских вертолетов, которые США закупили для передачи афганцам). Минобороны сейчас взвешивает, что с ними делать после выхода войск из страны.

Другие собеседники в Белом доме обеспокоены тем, что отправка Stinger и вертолетов может быть расценена Россией как серьезная эскалация конфликта. И хотя они готовы предоставить Киеву военных советников, непонятно, отправят ли их непосредственно в Украину.

Подполковник в отставке Седрик Лейтон рассказал изданию, что Javelin "достаточно эффективные" против танков Т-80, которые россияне фактически используют в войне на Донбассе. Однако он заметил, что любая дополнительная помощь Украине несомненно грозит "дальнейшим обострением напряженности" в отношениях с Москвой.

Ситуация на границе РФ и Украины

11 ноября Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы нынешним перемещением российских войск в сторону границы Украины.

В самой Москве это отрицают, называя осеннюю передислокацию войск "демонстрацией силы".

В начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

При этом, в Минобороны Украины данную информацию отрицали.

Это уже вторая вероятная волна обострения на российско-украинской границе с марта 2021 года. Однако, как пишет Bloomberg, пока концентрация войск РФ происходит преимущественно ночью, тогда как весной в Кремле открыто угрожали наступлением, оказывая политическое давление на Украину, ЕС и США.

Глава отечественного МИД Дмитрий Кулеба заявил, что угроза полномасштабного военного вторжение в Украину со стороны России действительно существует, но Киев проводит необходимую работу для того, чтобы такой сценарий не был реализован.

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Автор: Яна Ставская