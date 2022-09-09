Роман Цимбалюк уверен, что российские фашисты захотят повесить путинских пропагандистов.

Российских пропагандистов ждет печаный конец из-за их лжи относительно войны в Украине.

Об этом рассказал журналист Роман Цимбалюк.

Он прокомментировал заявления так называемых российских военных кореспондентов, которые уверяют, что российские средства ПВО легко перехватывают ракеты РСЗО HIMARS и высокоточные снаряды Excalibur и другую откровенную ложь.

"Война закончится тем, что изменения в России начнутся и их с большой вероятностью запустят сами россияне. Российские фашисты захотят повесить Конашенкова за вранье. А там где он - там и генерал-майор по вранью Ольга Скабеева и Евгений Попов. Эта шобла с опухшими ряхами, которая пока еще ездит по юго-восточным областям Украины", - считает журналист.

Цимбалюк выразил увереность, что "скоро их путь закончится".

Как сообщал УНИАН, российский пропагандист Александр Ходаковский признал ложью якобы подготовку Украиной наступления на Россию, о чем заявлял накануне вторжения Владимир Путин.

Вас также могут заинтересовать новости: