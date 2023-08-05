В Украине живут не менее 200 тысяч граждан РФ, отказавшихся поддерживать агрессора.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину сразу три категории россиян открыто перешли на сторону Украины.

Об этом в интервью УНИАН заявил советник по вопросам коммуникации российской оппозиции и Легиона "Свобода России" Алексей Барановский, отметив, что одной из таких категорий стали российские военные, отказавшиеся выполнять преступные приказы агрессора.

"Формирование легиона началось в начале полномасштабного вторжения России на территорию Украины – в феврале-марте 2022 года. В него, в основном, вошли российские военнослужащие. Преимущественно - из Белгородской области, которые сдались в плен, не желая участвовать в этом вторжении", - отметил Брановский.

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Он также подчеркнул, что у всех этих людей были родственники в Украине, следовательно они знали реальное положение вещей.

"У этих людей были родственники в Украине, и они знали реальную ситуацию. Одно дело - служить в российской армии, получать деньги, а совсем другое - вести реальную военную операцию против своих друзей, знакомых и родственников в Украине. Они сдались в плен и часть из них изъявила желание воевать за Украину", - рассказал Барановский.

По его словам, сначала в Украине не могли определится, что делать с этими добровольцами из страны агрессора. "Украинской армии нужна была поддержка, и было принято политическое решение о создании легиона с привлечением в него граждан России. Также Легион пополнили те граждане России, которые на момент вторжения находились в Украине. У кого-то был бизнес, у кого-то родственники, смешанные браки. Не менее 200 тысяч граждан РФ живут в Украине до сих пор. Это - вторая категория людей, которые решили присоединиться к защите своей новой Родины", - сообщил Барановский.

По его словам была еще одна категория россиян, которые встали на сторону Украины – те, кому удалось уехать в Европу.

"Третья категория - это те, кто либо жил в Европе, либо смог уехать после начала вторжения из России в третью страну, преимущественно, в Европу, и затем вступил в Легион".

Ознакомиться с полным текстом интервью можно здесь.

Легион "Свобода России"

Это российский легион Вооруженных сил Украины, сформированный в марте 2022 года для защиты Украины от российского агрессора. Входит в интернациональный легион ТРО Украины.

Легион сформирован из бывших военнослужащих ВС РФ и других россиян, а кое-где белорусов, перешедших на сторону Украины. Легион использует на нарукавных шевронах бело-сине-белый флаг вместо официального бело-сине-красного флага РФ.

В начале июля 2023 года командир легиона "Свобода России" Максимилиан Андронников, известный как "Цезарь", анонсировал рейд российских добровольцев, которые воюют на стороне Украины, на территорию РФ.

Также он сообщил о "локальной рейдовой и разведывательной операции", и отметил, что его подразделение может функционировать только с помощью украинских военных. Однако, оказавшись на территории России, они принимают собственные независимые решения.

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