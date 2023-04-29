По мнению Чубарова, этот взрыв является подготовленным и спланированным, потому что специальные резервуары сами по себе не загораются.

На месте пожара на нефтебазе в оккупированном Севастополе заметили военные машины Черноморского флота.

Об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в эфире телемарафона. "Сейчас там горит один из резервуаров, пожару присвоен четвертый ранг. Это самый высокий ранг по классификации оккупантов. Они туда стягивают все имеющиеся пожарные машины... утром заметили там 17 машин, но также заметили, что туда якобы двигаются пожарные машины военные, кажется, Черноморского флота", - сказал он.

По мнению Чубарова, этот взрыв является подготовленным и спланированным, потому что такие специальные резервуары сами не загораются.

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"Сегодняшний пожар в Крыму - это еще один сигнал оккупантам, чтобы они не задерживались в Крыму, пока мост стоит", - добавил он.

"Хлопок" в Севастополе

В ночь на 29 апреля неизвестный беспилотник атаковал резервуар с топливом оккупантов в Казачьей бухте, что в Севастополе. Возник пожар, площадь которого составила почти 1000 кв. м.

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