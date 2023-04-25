Украина придерживается международных обязательств, в частности, по "зерновому коридору".

Спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов назвал заявление МО РФ о нарушении Украиной гумкоридора и атаке на гражданскую инфраструктуру в Крыму "лживой манипуляцией".

Последние события в Крыму касались исключительно военных объектов и никоим образом не связаны с "зерновой сделкой", подчеркнул представитель в комментарии "Суспільне".

"Когда речь идет о подконтрольной Украине территории, когда речь идет о последних упомянутых событиях в Крыму, то речь идет об оккупированной территории и военных объектах оккупантов. Украина придерживается международных обязательств, в том числе выполняет все обязательства, которые касается зернового коридора", — подчеркнул он.

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Последние события в Крыму

В ночь на 24 апреля в оккупированном Севастополе прогремели взрывы. Российская сторона заявила, что якобы украинские силы атаковали беспилотными катерами пункт базирования Черноморского флота. В то же время враг заявил о якобы атаке на гражданскую инфраструктуру Крыма из акватории порта Одесса.

Россияне утверждают, что развернули атакованные катера в районе гуманитарного коридора, задействованного для вывоза сельскохозяйственной продукции из портов Украины, и заявляют, что инцидент создает угрозы для продолжения "зерновой сделки".

В то же время после атаки российские захватчики усилили меры, направленные на то, чтобы выявить украинских партизан в Крыму.

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