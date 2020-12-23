В ТКГ уточнили, что такое "план Б" по Донбассу / фото УНИАН

Украина на сегодня не задействовала "план Б" по Донбассу, переговоры Трехсторонней контактной группы продолжаются по плану.

Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович. Он уточнил, что "План Б" - это скорее фигура речи.

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Арестович объяснил слова вице-премьера по вопросам временно оккупированных территорий Алексея Резникова, что Украина на Донбассе "уже работает по плану Б".

"План Б" - это фигура речи, это не какой-то план, на котором написано "план Б" и подписи должностных лиц. Просто он на слуху. Господин Резников играет словами. Давайте посмотрим на слова секретаря СНБО, который год назад накануне нормандской встречи заявил, что СНБО отработал и утвердил пять вариантов действий в случае, если будет нарушен нормандский формат, и его выполнение по каким-то причинам будет невозможно. Пока нормандский формат существует, продолжаются переговоры в рамках ТКГ - все идет по плану. Пока все идет по формату, ни о каком "плане Б" речь не идет", - отметил он.

Советник украинской делегации в ТКГ напомнил слова Резникова, что процесс возвращения Донбасса и Крыма разделяется на две основные ветви - деоккупация и реинтеграция.

"Так вот, реинтеграция осуществляется непрерывно, даже если еще не произошла деоккупация. Это борьба за умы и сердца. Например, гуманитарные вопросы и вопросы безопасности, открытие КПВВ", - пояснил он.

Ранее вице-премьер Алексей Резников заявил, что украинский "план Б" заключается в том, чтобы делать шаги по реинтеграции Донбасса и Крыма уже сегодня, независимо от того, когда завершится оккупация.

Украинский план действий по Донбассу

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Автор: Андрей Василюк