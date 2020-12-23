В украинской делегации в ТКГ объяснили стратегию по Донбассу.

Украина на сегодня не задействовала "план Б" по Донбассу, переговоры Трехсторонней контактной группы продолжаются по плану.

Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович. Он уточнил, что "План Б" - это скорее фигура речи.

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Арестович объяснил слова вице-премьера по вопросам временно оккупированных территорий Алексея Резникова, что Украина на Донбассе "уже работает по плану Б".

"План Б" - это фигура речи, это не какой-то план, на котором написано "план Б" и подписи должностных лиц. Просто он на слуху. Господин Резников играет словами. Давайте посмотрим на слова секретаря СНБО, который год назад накануне нормандской встречи заявил, что СНБО отработал и утвердил пять вариантов действий в случае, если будет нарушен нормандский формат, и его выполнение по каким-то причинам будет невозможно. Пока нормандский формат существует, продолжаются переговоры в рамках ТКГ - все идет по плану. Пока все идет по формату, ни о каком "плане Б" речь не идет", - отметил он.

Советник украинской делегации в ТКГ напомнил слова Резникова, что процесс возвращения Донбасса и Крыма разделяется на две основные ветви - деоккупация и реинтеграция.

"Так вот, реинтеграция осуществляется непрерывно, даже если еще не произошла деоккупация. Это борьба за умы и сердца. Например, гуманитарные вопросы и вопросы безопасности, открытие КПВВ", - пояснил он.

Ранее вице-премьер Алексей Резников заявил, что украинский "план Б" заключается в том, чтобы делать шаги по реинтеграции Донбасса и Крыма уже сегодня, независимо от того, когда завершится оккупация.

Украинский план действий по Донбассу

План действий по Донбассу анонсировал Офис президента после очередного заседания ТКГ. Тогда на Банковой говорили, что план должны разработать с использованием предложений участников встречи советников лидеров «нормандской четверки».

5 ноября украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе обнародовала 5 главных пунктов нового плана действий по Донбассу.

10 ноября в украинской делегации в ТКГ заявили, что участники подгруппы по политическим вопросам «взяли за основу» предложенный украинской стороной План действий по Донбассу.

Однако 24 ноября представитель России в политической рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы Алексей Дмитриевский заявил о поддержке Россией "плана действий представителей ОРДЛО"по урегулированию ситуации на Донбассе.

1 декабря в СНБО заявили о подготовке специального заседания СНБО по ситуации на Донбассе.

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Автор: Андрей Василюк