Украина на сегодня не задействовала "план Б" по Донбассу, переговоры Трехсторонней контактной группы продолжаются по плану.
Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович. Он уточнил, что "План Б" - это скорее фигура речи.
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Арестович объяснил слова вице-премьера по вопросам временно оккупированных территорий Алексея Резникова, что Украина на Донбассе "уже работает по плану Б".
"План Б" - это фигура речи, это не какой-то план, на котором написано "план Б" и подписи должностных лиц. Просто он на слуху. Господин Резников играет словами. Давайте посмотрим на слова секретаря СНБО, который год назад накануне нормандской встречи заявил, что СНБО отработал и утвердил пять вариантов действий в случае, если будет нарушен нормандский формат, и его выполнение по каким-то причинам будет невозможно. Пока нормандский формат существует, продолжаются переговоры в рамках ТКГ - все идет по плану. Пока все идет по формату, ни о каком "плане Б" речь не идет", - отметил он.
Советник украинской делегации в ТКГ напомнил слова Резникова, что процесс возвращения Донбасса и Крыма разделяется на две основные ветви - деоккупация и реинтеграция.
"Так вот, реинтеграция осуществляется непрерывно, даже если еще не произошла деоккупация. Это борьба за умы и сердца. Например, гуманитарные вопросы и вопросы безопасности, открытие КПВВ", - пояснил он.
Ранее вице-премьер Алексей Резников заявил, что украинский "план Б" заключается в том, чтобы делать шаги по реинтеграции Донбасса и Крыма уже сегодня, независимо от того, когда завершится оккупация.
Украинский план действий по Донбассу
- План действий по Донбассу анонсировал Офис президента после очередного заседания ТКГ. Тогда на Банковой говорили, что план должны разработать с использованием предложений участников встречи советников лидеров «нормандской четверки».
- 5 ноября украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе обнародовала 5 главных пунктов нового плана действий по Донбассу.
- 10 ноября в украинской делегации в ТКГ заявили, что участники подгруппы по политическим вопросам «взяли за основу» предложенный украинской стороной План действий по Донбассу.
- Однако 24 ноября представитель России в политической рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы Алексей Дмитриевский заявил о поддержке Россией "плана действий представителей ОРДЛО"по урегулированию ситуации на Донбассе.
- 1 декабря в СНБО заявили о подготовке специального заседания СНБО по ситуации на Донбассе.
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