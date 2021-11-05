Начальник Генштаба ВСУ прокомментировал сообщения о наращивании российских войск на границе с Украиной.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергей Шаптала прокомментировал сообщения западных СМИ о наращивании российских войск на границе с Украиной.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу вечером.

"Что касается ситуации вокруг нашего государства, ситуации на Востоке, где идут военные действия, по обострению. Ситуация в настоящее время контролируемая, противник не наращивает усилия. Все выполняют свои задачи, согласно утвержденных ранее планов", - сказал Шаптала.

Он напомнил, что Россия недавно проводила учения "Запад-2021".

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"И перемещение техники не может во время учений или во время окончания произойти в течение одних-двух суток. Были сосредоточены войска для учений. Идет возвращение войск в пункты постоянной дислокации. То, что говорили, что они пошли ближе к границе, наоборот, они ушли вглубь своей территории. По окончанию обучения не заканчивается жизнь воинских частей. Далее идет перемещение техники. А как мы знаем, вблизи нашей границы находятся несколько полигонов РФ. Они также с того или иного полигона осуществляют перемещение. То есть говорить, что идет наращивание сил у наших границ, такого нет", - пояснил Шаптала.

"Когда мы получили из СМИ эти данные, мы также присоединили свои средства разведки. Это не один орган разведки, а несколько. После того, как были предоставлены нам данные по этой ситуации, мы вновь оценили ситуацию и никакого наращивания сил на границе с Украиной не было и нет", - заверил он.

По его словам, ситуация вокруг нашего государства контролируемая.

Возможная эскалация на границе: что известно

Как сообщал УНИАН, издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что в последнее время Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной.

Кроме того, в последние дни в соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России.

По данным издания, в США и Европе на это обратили внимание в последние недели - после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

В частности, как утверждает директор программы изучения России в некоммерческой аналитической организации CNA Майкл Кофман, на спутниковых снимках видно, что силы 41-й общевойсковой армии России, которые базируются в Новосибирске, не вернулись на место дислокации после учений, а соединился с другими русскими войсками у границы с Украиной.

Кроме того, по снимкам из космоса видно, что личный состав и технику 1-й гвардейской танковой армии, которая базируется под Москвой, тоже перебросили в сторону Украины.

В марте текущего года РФ существенно увеличила количество своих войск вдоль госграницы Украины и на временно оккупированных территориях, но в апреле осуществила их отвода.

Тогда президент Владимир Зеленский заявлял, что РФ наращиванием войск на границе пытается оказать давление на Украину.

Автор: Леся Лещенко