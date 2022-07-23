Большая группа россиян действительно заблокирована, но это не "котел".

В Высокополье на Херсонщине украинские воины действительно заблокировали тактическую группу оккупантов численностью около 1000 человек, но не окружили физически.

Об этом в Facebook заявил эксперт ЦВПИ по вопросам оборонного планирования, применения войск и развития ВС Украины, координатор группы "ИС" Константин Машовец.

По его данным, с одной стороны ВСУ простреливают полосу территории на юг Высокополья. Со второго фланга, в районе села Потемкино, украинские подразделения продвинулись на определенное расстояние к юго-востоку от Высокополья, уплотнив обстрелы.

"Итак, тактическая группа российских войск в Высокополье оказалась заблокированной из трех сторон, а не со всех 4-х, продолжая удерживать за собой только южнее и юго-западнее села эту самую небольшую полосу территории..."- отметил Машовец.

Эксперт уточнил, что там сосредоточено менее 1000 оккупантов. Группа состоит из десантников, а именно – 11-й гвардейской десантно-штурмовой бригады (до 1 БТГр), а также определенного количества в\сл 205-й отдельной мотострелковой бригады. Вероятно, среди них есть спецназовцы.

"Итак, снабжения и передвижения по этой полосе территории для российских войск, вследствие сплошного огневого контроля со стороны ВСУ, существенно затруднено (я бы даже сказал, почти прекратилось). Но собственно самого окружения, как такового, там нет", - подчеркнул эксперт.

Окружение россиян под Херсоном-детали

Ранее сегодня военный эксперт Александр Коваленко сообщил, что возле села Высокополье в Херсонской области российские оккупанты попали в котел и требуют организовать "зеленый коридор" для выхода из окружения украинских защитников.

По данным The Insider, в результате контрнаступления ВСУ окружены до двух тысяч российских военных. "Зеленый коридор" для выхода из окружения пригласили три российские батальонные тактические группы, в том числе рота спецназа и танковая, сообщили журналисты.

В ОК "Пивдень" рассказали, что проводят мощную операцию на юге Украины, результаты которой всех удивят.

Впоследствии советник главы Офиса президента Алексей Арестович подтвердил взятию в окружение группировки российских войск в Херсонской области в районе Высокополье. По его словам, российское командование деморализовано тем, что происходит в Херсонской области. Все это Арестович называет следствием успешной работы HIMARS и других вооружений.

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