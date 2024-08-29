Российские войска находятся в 10 км от Покровска.

Существует несколько факторов, которые влияют на быстрое продвижение РФ на Покровском направлении, пояснил в эфире телемарафона военный обозреватель Денис Попович.

"Во-первых, потому что у них есть преимущество в живой силе и огневой мощи. Во-вторых, они пользуются ошибками наших командиров - не без этого. Это как раз в Новогродовке удалось им", - сказал Попович.

Он также объяснил, почему оккупанты игнорируют продвижение украинских сил в Курской области, но при этом продолжают наступать на Покровском направлении.

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"Они видят, что на Покровском направлении может быть достигнут определенный успех. В том числе и с точки зрения захвата города Покровск. Сейчас передовые части находятся в 10 км от города, а может уже и ближе. Они не хотят от этого отказываться. Плюс, у них изменились реалии на земле. Мы помним, что они пытались нам диктовать мир в обмен на наши территории и призывали опираться на реалии на земле. Сейчас другие реалии - мы захватили их территории и они так сказать не могут. Они хотят повысить цену дальнейшего размена территорию, захватывая новые земли на Покровском направлении", - добавил Попович.

Эксперт также отметил, какие последствия для Украины и РФ может иметь одновременное наступление двух сторон на разных направлениях: "Территориально Россия потеряет значительно меньше, чем мы. Если мы будем и дальше терять территорию на Донбассе. Поэтому значение территориально определенно не в нашу пользу в этом плане".

Ситуация на фронте остается сложной: важные новости

Накануне соучредитель и аналитик DeepState Роман Погорелый оценил ситуацию на Покровском направлении как критическую. Поскольку россияне быстро продвигаются и сейчас уже усложнили логистику ВСУ, взяв под огневой контроль один из главных логистических путей.

По мнению военно-политического обозревателя Александра Коваленко, необходимость формирования южного фланга затормозит продвижение российских войск в направлении города Покровск Донецкой области и может отсрочить завершающую фазу наступательной операции РФ.

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