Сейчас угрозы их жизни нет.

Количество раненых в результате обстрела оккупантами Очакова возросло до трех человек.

Об этом сообщил начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет в Telegram.

"По результатам обстрелов города Очаков три человека получили незначительные ранения, мальчик 2012 года рождения, мужчина 1981 года рождения и женщина 1948 года рождения. Сейчас угрозы их жизни нет", - сказано в сообщении.

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Обстрелы Очакова

Очаков регулярно обстреливают российские войска. Так, в сентябре вследствие удара оккупантов по Очакову был уничтожен элеватор с тысячами тонн зерна.

Через несколько дней российские оккупанты снова обстреляли Очаков. В результате удара были разрушены дома и два человека получили тяжелые ранения.

В октябре подразделение ВМС ВСУ уничтожило у Очакова наблюдательный пункт оккупантов и два ударных дрона "Shahed-136".

А сегодня председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что в Очакове в результате вражеского обстрела ранены мать и ребенок.

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