Фактически создать такую базу не очень сложно, хотя есть определенные нюансы с логистикой.

В ВМС ВСУ прокомментировали, возможно ли появление базы Черноморского флота РФ в Абхазии, которая большинством стран мира не признается отдельным государством, а лишь -оккупированной РФ частью Грузии. Свое мнение высказал во время брифинга в медиацентре "Украина-Одесса" спикер Военно-Морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук.

По его словам, в течение всего лета наблюдается то, что противник держится ближе к восточной, северо-восточной части Черного моря. Плетенчук предполагает: из-за этого появился "информационный повод" о том, что россияне собираются построить базу своих ВМС в Абхазии. Спикер считает, что это укладывается в "имперскую логику" Кремля и может быть осуществлено, потому что организационно обустройство такой базы в указанном регионе не очень сложно.

Единственное что - такое расположение базы Черноморского флота определенным образом усложнит логистику оккупантов, но пока нельзя быть в чем-то уверенным.

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"Посмотрим,как все будет", - добавил представитель.

Он также подчеркнул: важным является то, что в юго-западной части Черного моря вражеские корабли почти не появляются, и это является вопросом безопасности Украины.

"Единственный раз, когда они (российские корабли – УНИАН) в последнее время там появлялись – это, когда они сопровождали конвоем два своих судна обеспечения, которые возвращались через Босфор из сирийского Тартуса. Что было на борту, доподлинно сказать не могу", - говорит спикер.

Намерения РФ разместить флот в Абхазии

Недавно появилась информация, что РФ выбрала новым местом базирования Черноморского флота оккупированную часть территории Грузии - Абхазию, в которую неофициально зашли российские войска в 1990-м году. О подписании совместного соглашения с президентом РФ Владимиром Путиным объявил "руководитель" Абхазии Аслан Бжания. Министерство иностранных дел Грузии почти сразу отреагировало на такую возможность, подчеркнул, что подобные действия составляют грубое нарушение ее суверенитета и территориальной целостности. Также грузинские дипломаты назвали это провокационной попыткой легитимизировать оккупацию Абхазии и Цхинвальского региона.

Грузия призвала Кремль соблюдать международные обязательства, согласно соглашению от 12 августа 2008 года и прекратить оккупацию международно признанных регионов.

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