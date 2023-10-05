Подобные действия составляют грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности Грузии.

Министерство иностранных дел Грузии осудило информацию о том, что Российская Федерация собирается разместить базу Военно-морского флота в сепаратистском грузинском регионе Абхазия.

"Подобные действия составляют грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности Грузии и очередную провокационную попытку легитимизировать незаконную оккупацию Абхазии и Цхинвальского региона", - заявили в МИД, сообщает "Радио Свобода".

В ведомство призвали Россию "уважать свои международные обязательства" согласно соглашению от 12 августа 2008 года и прекратить оккупацию международно признанных регионов Грузии.

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Планы России разместить базу ВМФ в Абхазии

Россия выбрала новым местом базирования Черноморского флота оккупированную часть территории Грузии - искусственно созданную республику Абхазию, в которую неофициально зашли российские войска в 1990-м году. О подписании совместного соглашения с Путиным объявил так называемый "президент" республики Аслан Бжания. Базу ЧМ РФ хотят разместить в Очамчирском районе.

В Военно-Морских силах ВСУ прокомментировали "побег" российских кораблей из бухты оккупированного Севастополя. Перемещение российских кораблей в Новороссийск не повлияет на темпы ракетных обстрелов Украины, потому что "российский военно-промышленный комплекс не успевает за потребностями Черноморского флота", отметил спикер Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.

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