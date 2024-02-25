По его словам, четыре бригады из "кулака контрнаступления" не смогли воевать.

Сейчас в Силах обороны проводится аудит, чтобы понимать полно и объективную ситуацию на всех направлениях.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции.

"Сейчас главком (главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский - УНИАН) проводит аудит. Он хочет быть в каждом месте, в каждой бригаде на разных направлениях. Чтобы понять и сделать выводы. В частности вопрос резервов. Ротации. Надо в этом навести порядок и поставить точку", - подчеркнул он.

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По его словам, люди, которые воюют должны знать сколько они воюют и когда смогут отдохнуть, восстановиться.

"Для этого нужно подготовить нормально резервы. Они не были подготовлены нормально. И это также факт. Мы должны признавать свои слабые места. Они были и есть. И нам нужно это исправить", - сказал Зеленский.

По его словам, нужен аудит после 2 лет полномасштабного вторжения России на территорию Украины. он добавил, что нужно понять сколько людей были мобилизованы, какой процент из них были на фронте.

Президент Украины отметил, что много проблем и с несвоевременными выполнением соглашений с партнерами по поставкам оружия.

"У нас был кулак для контрнаступления. Не буду говорить где и сколько готовилось. До сих пор из того пакета четыре бригады "голые". Четыре бригады без техники о которой было договорено, подписано. Жали руки. Но не доехали. И эти четыре бригады не могли воевать, потому что они стояли и ждали технику. Есть вопросы и на них нужен ответ. Поэтому нужен аудит", - сказал Зеленский.

Аудит в армии - что известно

Как сообщал УНИАН, нардеп Давид Арахамия в эфире программы "Тема с Натальей Мосейчук" сказал, что Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский начал аудит Сил обороны. Во время проверки выявлены тысячи военных, которые ни разу не принимали участия в бою.

По его словам, в армии 900 тысяч, 300 тысяч условно без ротаций воюют, а где еще 600 тысяч не понятно.

Он отметил, что есть понимание, что определенное количество военных работают над обеспечением бойцов на передовой. Однако уже в начале проверки Сырский нашел немалое количество военнослужащих, которые могут участвовать непосредственно в боевых действиях. Условно уже найдено 8 тысяч человек, которые просто прикомандированы в Генеральный Штаб и не воевали.

Арахамия отметил, что эти военные уже получили приказ и проходят подготовку. Их отправят на усиление в боевые бригады на передовой.

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