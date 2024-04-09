26% территории Украины являются потенциально опасными.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что сейчас около 156 тыс. квадратных километров, то есть 26% территории Украины, являются потенциально опасными из-за российского минного террора.

"Стремимся создать эффективный рынок разминирования, привлечь максимум инноваций, наладить массовое производство техники, чтобы процесс обезвреживания российского минного мусора занял не десятилетия, а годы", - сказал Шмыгаль во время заседания правительства.

По его словам, уже две сертифицированные отечественные машины задействованы в разминировании, также идут испытания третьей.

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Кроме того, он отметил, что была создана международная коалиция гуманитарного разминирования, которая привлекла в этот сектор более 700 млн долларов.

"С начала года уже обследовано более 80 тысяч гектаров земель, из которых 74 тысячи гектаров мы вернули в эксплуатацию. Сертифицировано 34 оператора противоминной деятельности, еще десятки предприятий проходят эту процедуру. В целом разминированием занимаются около 750 пиротехнических групп. Делаем все возможное, чтобы их количество постоянно росло", - добавил премьер-министр.

Разминирование в Украине

За два года войны украинцы на освобожденных территориях продолжают наталкиваться на российские мины и терять конечности или даже жизни.

В феврале 2024 года в ГСЧС назвали три основных региона, которые являются наиболее загрязненными взрывчаткой - это Харьковская, Донецкая и Херсонская области.

8 апреля сообщалось, что уже более тысячи гражданских лиц пострадали от мин в Украине.

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