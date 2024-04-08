Большинство пострадавших наступали на противопехотные мины.

Через два года после начала войны украинцы на освобожденных территориях продолжают наталкиваться на российские мины и терять конечности или даже жизнь. Уже более 1000 гражданских лиц пострадали от мин в Украине. Продолжаются огромные усилия, чтобы найти и изъять смертоносное оружие, но чтобы от него избавиться, понадобится целое поколение или больше, пишет CBS.

Житель Изюма Игоря Богораз был уверен, что расчистил свой сад после того, как они с женой нашли десяток мин. но он понял, что ошибся, когда случайно наткнулся на еще одну.

"Я наступил на нее, и она мгновенно взорвалась. И все - без ноги", - рассказывает он.

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Другой украинец, Сергей Николаев, рассказывает, что наступил на мину, раскрывая виноград на весну. А его невестка наступила на мину на глазах своих детей и погибла.

"Даже сейчас кто-то может уронить вилку или ложку, и она издает громкий звук. А в душе чувствуешь боль, и горечь, и страх. Это настоящий ужас".

Изюм был освобожден в сентябре 2022 года, но мирные жители все еще теряют конечности от противопехотных мин, которые разбросаны по городу и окрестным селам.

Доктор Юрий Кузнецов, который оставался в Изюме во время российской оккупации, сказал, что большинство пострадавших, которых он лечил, наступали на мины-"лепестки" или противопехотные мины.

"Человек, который их изобрел, был злым гением, потому что они весят всего [около 50 граммов], но то, что они могут сделать, когда срабатывают, ужасает".

Одна из самых сложных задач для Кузнецова - убедить пациентов, что им нужна ампутация после подрыва на мине.

"Очень трудно объяснить им, что ногу нельзя, нельзя использовать", - сказал он.

Пока доктор Кузнецов помогает пострадавшим, группы саперов работают над удалением мин и невзорвавшихся боеприпасов в Изюме и за его пределами.

"Мы знаем, что каждая взрывчатка, которую мы изымаем, означает спасенную чью-то жизнь", - говорит сапер Иван Шепелев.

Пит Смит, возглавляющий работу по разминированию в HALO Trust, благотворительной организации, основанной в 1988 году для разминирования зон боевых действий, сказал, что сегодня Украина является самой заминированной страной в мире.

"Я считаю, что масштабы на сегодня невозможно постичь", - говорит он.

Минная опасность в Украине

В ГСЧС назвали три основных региона, которые являются наиболее загрязненными взрывчаткой - это Харьковская, Донецкая и Херсонская области.

Из-за российской войны против Украины наше государство стало одним из самых загрязненных взрывоопасными предметами в мире. Еще в ноябре 2023 года TIME писало, что на разминирование Украины уйдет 757 лет. Отмечалось, что треть украинской территории усеяна миллионами неразорвавшихся мин и кассетных бомб, а также проводами, минами-ловушками и осколками снарядов.

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