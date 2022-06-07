Военно-морские силы Украины заявили, что оттеснили флот России на 100 км от украинских побережий.

Блокада южных портов в Украине, которую держат российские оккупанты, может быть ослаблена из-за отхода военных кораблей РФ от украинских берегов.

Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW) в сводке.

"ВМС Украины заявили, что оттеснили российский Черноморский флот более чем на 100 км от побережья Украины, что, вероятно, ослабит давление российской блокады на южные порты Украины", – прогнозируют аналитики.

В Институте сослались на сообщения ВМС ВСУ и британской разведки о том, что российские ВМС вынуждены изменить свою тактику в Черном море и больше полагаться на системы береговой обороны "Бал" и "Бастион" в оккупированных Херсоне и Крыму, а также усиливать свои средства ПВО на Змеином.

Также в ISW учли сообщение Минобороны Украины о том, что российские войска перебросили в Крым дополнительные дивизионы ПВО С-300.

"В совокупности эти сообщения свидетельствуют о том, что украинское военно-морское давление и противокорабельные ракеты, вероятно, в том числе предоставленные Великобританией и другими государствами, вынудили российскую группировку в северо-западной части Черного моря больше полагаться на береговую и противовоздушную оборону, поскольку они были оттеснены от украинского побережья", – заявили аналитики.

"Украина, вероятно, попытается использовать эти успехи, чтобы смягчить экономическое давление российской блокады на украинские порты и искать дополнительную экономическую поддержку на Западе, включая, возможно, открытие новых маршрутов для международной помощи Украине", - прогнозируют эксперты ISW.

Ранее, как писал УНИАН, в России продолжается паника из-за получения тяжелого вооружения Украиной: в Черном море стало меньше кораблей. Несколько кораблей в конце мая отошли в район временно оккупированного Крыма.

Стоит отметить, что ране спикер Одесской ОВА Сергей Братчук уверял, что полученных Украиной к настоящему времени ракет уже достаточно, чтобы потопить весь ЧФ РФ.

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