Отмечается, что в готовности к действиям находится один большой десантный корабль военно-морского флота РФ.

Корабельная группировка российских войск в Черном море продолжает держать наготове два надводных корабля и одну подводную лодку.

Все они являются носителями крылатых ракет, сообщает пресс-центр Оперативного командования "Пивдень".

Кроме этого, по их данным, в готовности к действиям находится один большой десантный корабль военно-морского флота РФ.

"Такое относительно малое количество вражеских плавсредств не снижает ни степень угрозы ракетных ударов с моря, ни вероятность десантной операции", - отметили в ОК "Пивдень".

Как сообщал УНИАН, россияне пытаются вернуть контроль на северо-западной части Черного моря за счет береговых ракетных комплексов и крылатых ракет воздушного базирования.

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