Российские захватчики сегодня могут нанести ракетных ударов по железнодорожной инфраструктуре в Черниговской области.
Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в Telegram.
"Есть информация, что сегодня возможны ракетные удары врага по объектам железной дороги в Черниговской области", - написал он.
В связи с этим, по его словам, были предупреждены все соответствующие службы и руководители громад.
"Обращаюсь к гражданам: не игнорируйте сигналы "Воздушная тревога". В случае поступления предупреждения об угрозе на приложение в телефоне, или сигнал сирены, следуйте в укрытие", - подчеркнул он.
Как сообщал УНИАН, 18 июня российские оккупанты обстреляли Днепропетровщину. В частности, вражеские ракеты в Новомосковском районе разрушили нефтебазу. Там начался масштабный пожар. Тогда же сообщалось о трех людях, получивших ожоги.
Позже стало известно, что в Новомосковском районе число пострадавших от ракетного удара по нефтебазе возросло до 11 человек, один из пострадавших - в тяжелом состоянии. Впоследствии в больнице умер один из раненых.