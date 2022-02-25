Чернигов полностью находится под контролем Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщил председатель Черниговской облгосадминистрации Вячеслав Чаус.
По его словам, в области распространяют дезинформацию о "сдаче" города, ему лично за день позвонили 20 человек с этим вопросом.
Командующий оперативного командования "Север" Виктор Николюк в свою очередь подчеркнул, что Чернигов был, есть и будет оставаться украинским.
Также городской голова Владислав Атрошенко проинформировал о ситуации в Чернигове - за день 5 раненых. Один человек прооперирован, угрозы жизни нет. Больницы работают в штатном режиме. В Чернигове повреждена котельная, есть порывы линий электропередач.
Городской голова отметил, что он находится в Чернигове.
"Городской голова - на месте, та падлюка, которая пишет, что я куда-то уехал: я знаю, кто это пишет, и я его найду потом", - подчеркнул Атрошенко.
Ранее были сообщения, что 4 снаряда попали в насосную станцию коммунального предприятия "Черниговводоканал". Было повреждение оборудования и сетей электропитания.
По состоянию на вечер водоснабжение и водоотведение города Чернигова осуществляется в плановом порядке. Территория Киинской ТГ обеспечивается питьевой водой непрерывно. Давление питьевой воды - в пределах нормы.
Одна насосная станция водопровода обесточена и временно не работает.