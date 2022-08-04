Речь идет о спасательном вертолете МІ-2АМ-1.

Через украинскую инициативу UNITED24 впервые удалось приобрести для Вооруженных сил Украины вертолет.

Об этом сообщил вицепремьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

По его словам, речь идет о спасательном вертолете. Он позволит эвакуировать тяжелораненых с поля боя.

"Это спасательный вертолет МІ-2АМ-1 за 23,4 миллиона гривен. Для эвакуации тяжелораненых с поля боя. Набирает скорость до 200 км/ч и преодолевает расстояния до 600 км. Это чрезвычайно важно, когда на счету каждая минута", - пояснил Федоров.

Как сообщал УНИАН, 5 мая президент Владимир Зеленский начал проект поддержки Украины UNITED24 . Платформа UNITED24 создана с целью сбора средств на поддержку Украины. Первым амбассадором глобального проекта UNITED24 стал известный футболист и тренер Андрей Шевченко.

За первые четыре недели работы фандрейзинговой платформы United24 на нужды Украины собрано более 52,5 млн долл. США.

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