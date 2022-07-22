Известная американская группа Imagine Dragons стала амбассадором фандрейзинговой платформы United24.
Об этом сообщается на официальном Telegram-канале президента Украины Владимира Зеленского.
Отмечается, что группа будет продвигать направление медицинской помощи. Сначала они поддержат сбор на скорые, который начала супруга президента Елена Зеленская в рамках Саммита первых леди и джентельменов.
"В 2018 году вы впервые посетили нашу страну. В 2022-м продолжаете делать максимум, чтобы голос Украины звучал во всем мире. Спасибо вам за это!", - отметил президент.
Как сообщал УНИАН, 5 мая Зеленский начал проект поддержки Украины United24. Платформа United24 создана с целью сбора средств на поддержку Украины. Первым амбассадором глобального проекта United24 стал известен футболист и тренер Андрей Шевченко.
За первые четыре недели работы фандрейзинговой платформы United24 на нужды Украины собрано более 52,5 млн долл. США.