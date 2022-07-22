Группа будет продвигать направление медицинской помощи.

Известная американская группа Imagine Dragons стала амбассадором фандрейзинговой платформы United24.

Об этом сообщается на официальном Telegram-канале президента Украины Владимира Зеленского.

Отмечается, что группа будет продвигать направление медицинской помощи. Сначала они поддержат сбор на скорые, который начала супруга президента Елена Зеленская в рамках Саммита первых леди и джентельменов.

"В 2018 году вы впервые посетили нашу страну. В 2022-м продолжаете делать максимум, чтобы голос Украины звучал во всем мире. Спасибо вам за это!", - отметил президент.

Как сообщал УНИАН, 5 мая Зеленский начал проект поддержки Украины United24. Платформа United24 создана с целью сбора средств на поддержку Украины. Первым амбассадором глобального проекта United24 стал известен футболист и тренер Андрей Шевченко.

За первые четыре недели работы фандрейзинговой платформы United24 на нужды Украины собрано более 52,5 млн долл. США.

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