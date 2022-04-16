В Чехии решили не отвечать на это заявление.

Россия направила Чехии ноту с предупреждением, что та не может поставлять оружие советского производства Украине без ее согласия.

Об этом сообщает České noviny.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что страна никак не будет реагировать на эту ноту.

Он назвал требование России очередной наглой попыткой отговорить страны Запада от помощи Украине.

"В МИД поступила нота о том, что нам якобы не разрешено поставлять оружие советского производства в третьи страны без разрешения России. Россия вообще пытается отбить охоту у западных стран помогать Украине угрозами, шантажом и распространением дезинформации", - сказал Липавский.

Напомним, что ранее Чехия передала в Украину танки, системы залпового огня, гаубицы и боевые машины пехоты.

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