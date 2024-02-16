После атаки на побережье находились кареты скорой.

Россия скрывает потери среди экипажа, который находился на уничтоженном 14 февраля крупному десантному кораблю"Цезарь Куников". Об этом сообщил спикер Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

В эфире телемарафона он отметил, что, по официальным данным, на борту "Цезаря Куникова" находилось 87 членов экипажа. Установить точное количество погибших и раненых оккупантов пока трудно.

"По состоянию на сейчас мы можем подтвердить, что тела – живые или мертвые – грузили на побережье на скорую помощь и везли уже в направлении лечебных учреждений. Все же, враг пытается эту информацию максимально скрыть. Но, опять таки, обычно она появляется в течение какого-то времени. Обычно это некрологи", – добавил Плетенчук.

Представитель ВМС ВСУ подчеркнул, что для того, чтобы скрыть потери, в России даже родственникам не разрешают размещать в соцсетях подобную информацию. Аргументируют это тем, "чтобы мы (украинцы – ред.) не радовались".

Уничтожение БДК "Цезарь Куников": основное

Утром 14 февраля вблизи оккупированного Крыма были слышны взрывы и стрельба. Над морем появился дым, в Сети предполагали, что уничтожен один из российских кораблей.

Впоследствии в Главном управлении разведки опубликовали видео, на котором показано, что российский БДК потопили у берегов Алупки. Его атаковали морские дроны Magura V5.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов отметил, что уничтоженный корабль вез груз из Новороссийска в оккупированный Севастополь. "Цезарь Куников" был уничтожен пятью морскими дронами.

Между тем российские "военкоры" говорят, что после атаки на "Цезарь Куников" командующего Черноморского флота России Виктора Соколова отправили в отставку. Новым командующим якобы стал вице-адмирал Сергей Пинчук.

Вас также могут заинтересовать новости: