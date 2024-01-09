Зато у россиян до сих пор есть преимущества в артиллерии, а с недавних пор еще и в дронах.

У россиян также есть значительные проблемы на фронте. В частности, оккупанты испытывают кадровый голод.

Как рассказал в интервью "УП" командир разведывательного взвода 28 ОмБР Валид Ю., иногда группы оккупантов на позиции заводят высокопоставленные офицеры.

"У них тоже проблема с людьми. Поскольку я как командир разведвзвода имею доступ к перехватам, мы читаем их, что они между собой говорят. У них начальник связи бригады заводит людей на позиции, целый полковник. Это показывает то, что с людьми у них очень тяжело", - отметил разведчик.

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Кроме того, военный отметил, что за почти два года войны ВСУ уже привыкли к тому, что у россиян есть преимущество в артиллерии. Кроме того, с начала осени у россиян очень сильно улучшилась ситуация с дронами. Российские "птички" не садятся, а работают сбросами, FPV работают постоянно.

"Год назад, когда мы зашли на эти позиции, мы ловили вагнеров, брали в плен, штурмовали, они были даже без бронежилетов, это были люди в джинсах, кроссовках и спортивных куртках с одним автоматом и двумя магазинами. И они бегали налегке по полю, но бегали очень быстро, потому что они были легкие. А сейчас мы почти не вылезаем из нор, потому что дроны висят постоянно и делают сбросы", - отметил Валид.

Разведчик также подтвердил, что украинские воины переняли тактику нор от "вагнеровцев", которые научились этому в Сирии.

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Велт заявил, что ВСУ пойдут в новое наступление когда получат от Норвегии F-16. Эти операции будут проводиться в Херсонской области с акцентом на Крым.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский заявлял, что летом 2023 года ВСУ сделали рывок для дальнейших наступательных действий.

Как писал NYT, украинские войска на большей части линии фронта официально находятся в оборонном режиме. Только в южном районе Херсонской области они все еще продолжают наступление.

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