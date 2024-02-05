По словам военного медика с позывным "Куба Либре", женщина способна на большее, чем заниматься бумажками в армии.

Военная с позывным "Куба Либре" рассказала, как преодолела миф, что женщина в армии - слабое звено, способное лишь выполнять бумажную работу.

В составе Вооруженных сил, в гражданской жизни дизайнер, а среди защитников Украины - военный парамедик, столкнулась с трудностями еще в 2014 году. Тогда она была старшим боевым медиком роты, силы которого недооценивало высшее руководство, рассказала военная hromadske.

"Я объясняла, что я профи в плане эвакуации, а на меня хотели повесить только бумажки", - указала парамедик.

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Впоследствии она получила повышение до уровня батальона. И тогда ее стали ценить по специальности, не исходя из критерия, что она женщина: доверили руководить эвакуацией, а также заниматься вопросами обучения и снабжения.

Предыдущий командир с таким подходом не соглашался, говоря, что она как парамедик не должна никуда выезжать. "Это очень странная позиция, как по мне", - указала "Куба Либре".

По словам военной, сейчас она свободно чувствует себя в армии, у нее нет проблем в общении с мужчинами. Вероятно, такое изменение связано с приобретенным опытом. Теперь парамедик свободно приходит и показывает, что умеет. Хотя не всем женщинам в армии легко действовать так же, подчеркивает "Куба Либре".

Будет сложнее тем, кто только начинает свой путь в качестве женщины-военной. Ее главный совет для украинок, приходить в армию уже подготовленными.

Бесспорно, ВСУ нуждается в людях и радушно примут в свой состав всех, кто захочет защищать государство, но лучше приходить в армию с дополнительным багажом знаний, подчеркивает парамедик.

"Если ты приходишь и говоришь, что умеешь профессионально пользоваться дронами или имеешь международные сертификаты TCCC, - это другая история", - считает "Куба Либре".

Военная высказалась о мобилизации женщин

Сейчас в украинском обществе краеугольным вопросом является мобилизация. Президент Зеленский в декабре 2023 года подчеркивал, что не подпишет законопроект с соответствующей нормой, однако военные и эксперты активно высказывают свое мнение о том, нужно ли официальное разрешение на мобилизацию женщин в Украине.

Так, военная "Куба Либре" считает, что это нужно стране. По ее словам, следует менять систему мобилизации и создавать почву, чтобы в будущем женщины имели право мобилизоваться, как и мужчины.

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