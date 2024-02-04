Женщины не всегда слабее мужчин, подчеркнула боец.

В Украине продолжается мобилизация в условиях полномасштабной войны против РФ, и в нашем государстве нужно привлекать в ряды армии женщин.

Таким мнением поделилась воин из Вооруженных сил Украины, парамедик и дизайнер с позывным "Куба Либре" во время интервью, сообщает Hromadske. По ее словам, сейчас необходимо думать о том, как подготавливать почву под мобилизацию женщин, поскольку надо менять сам подход к мобилизационным мероприятиям, всю систему, в частности, должен быть введен профессиональный отбор.

"Думаю, что со временем у нас таки будет мобилизация женщин наравне с мужчинами. Мы до этого просто еще не дошли", - сказала собеседница. Боец добавила, что, по ее мнению, "мотивированная женщина - это лучше, чем немотивированный мужчина".

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"Женщины не всегда слабее мужчины. И не всегда те, кого сейчас принудительно мобилизуют, физически сильнее меня. Если женщина будет профессионально выполнять свою функцию в армии, то она будет приносить больше пользы", - заявила наша защитница.

Новая мобилизация в Украине - что может измениться

В конце января правительство подало в парламент проект закона, в котором было прописано усиление мобилизационных мероприятий и "закручивание гаек" уклонистам. В частности, в документе предлагается ввести мобилизацию с 25 лет (сейчас людей мобилизуют с 27), временно ограничивать права уклонистов на вождение транспортом и накладывать арест на их ценности или средства.

4 февраля нардеп от партии "Слуга народа" Георгий Мазурашу сообщил, что подал в парламент альтернативный законопроект о мобилизации. По словам политика, в этом документе предусмотрена защита прав граждан и "прекращение охоты на людей".

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